İzmir'de Bornova Belediyesi’nin, Yaşar Üniversitesi ve Energy Cities ortaklığıyla yürüttüğü STORMLOG Projesi kapsamında BELGEM bünyesindeki öğretmenlere ve 12. sınıf öğrencilerine, suyun önemi ve su yönetimi konularında farkındalık eğitimleri verildi.İZMİR (İGFA) - Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı çerçevesinde Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Avrupa Enerji Kentleri Ağı (Energy Cities) iş birliğiyle yürütülen STORMLOG Projesi, Bornova’da fark oluşturmaya devam ediyor.

Proje kapsamında Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM) bünyesindeki öğretmenlere ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Yaşar Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. Nurdan Yıldırım’ın verdiği eğitimlerde, suyun önemi ve su yönetimi konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Proje kapsamında verilen eğitimlerle, suyun önemi ve çevre dostu bireyler yetiştirmenin gerekliliği vurgulandı. Eğitimin ardından, öğretmenler ve öğrenciler projeye dair memnuniyetlerini dile getirirken, Bornova’nın bu konuda attığı adımların önemine dikkat çektiler.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, proje ve gerçekleştirilen eğitimlerle ilgili olarak,“Bornova’yı çevre dostu bir şehir haline getirme yolunda önemli bir adım attıklarını belirterek, "Unutmayalım, çevre koruma bilinci küçük yaşlardan itibaren kazandırılmalı ve bu farkındalık tüm topluma yayılmalı” çağrısında bulundu.