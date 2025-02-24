İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, B40 Balkan Şehirleri Ağı’nın Sofya Zirvesi’ne katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yeni haftaya Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da başladı.

B40 Balkan Şehirleri Ağı’nın Sofya Zirvesi’ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile katılan Başkan Dr. Cemil Tugay’a; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Atilla Baysak eşlik etti. Zirvede alınan kararla İzmir, B40 Yönetim Kurulu’na seçildi.

Dr. Cemil Tugay, B40 Balkan Şehirleri Ağı Sofya Zirvesi’nde Belediye Başkanları Paneli - Yerel İklim Eylemi: Sürdürülebilir Kentsel Planlama ve Yeşil Enerji Girişimleri oturumunda konuştu. Akdeniz kıyı kenti olarak İzmir’in önemli yerel iklim sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Tugay, “İklim değişikliği, kaynak kısıtları, çevresel kirlilik gibi zorluklarla başa çıkmak için İzmir'in bazı temel stratejileri bulunmaktadır” dedi. Başkan Tugay bu stratejileri ise “Yeşil altyapıyı ve temiz enerji yatırımlarını genişletmek, toplu taşıma, atık yönetimi, depreme dayanıklı altyapı ve erişilebilir konutlar gibi alanları güçlendirmek” şeklinde açıkladı.

Başkan Tugay, bu stratejileri uygulamak için İzmir’in önemli girişimlere öncülük ettiğini belirterek, üreticileri tarım kooperatifleri aracılığıyla desteklediklerini söyledi.

"İzmir'in Gıda Stratejisini, yerel gastronomiyi ön plana çıkarırken, iklim dostu beslenme alışkanlıklarını teşvik ederek vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini kolaylaştıracak şekilde hazırlamaktayız" diyen Başkan Tugay, "Aynı zamanda, kendi kendine yeten bir şehir olmak için tarım arazilerimizi ve su kaynaklarımızı korumak için çalışıyoruz. İzmir, İstanbul ile birlikte, AB'nin İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu kapsamında Türkiye'nin misyon şehirlerinden biri olarak seçildi. Misyon Şehri ile ilgili kararlar, şehrin kilit paydaşlarını temsil eden İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu ile işbirliği içinde alınmaktadır ve bu kurul, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katılımcı yerel karar alma süreçlerinde kolaylaştırıcı rol oynamaktadır. İzmir Misyon Şehir Eylem Laboratuvarı, diğer kentlere uyarlanabilecek yeşil enerji, karbon nötr binalar ve döngüsel ekonomi çözümlerini teşvik eden modeller geliştirmekte ve kurulun büyükşehir çapındaki taahhüdünü somutlaştırmaktadır" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2030 yılına kadar sıfır karbon hedefine ulaşmak için, enerji tüketimini azaltmayı, yenilenebilir enerjiye geçişi ve GCC-SYNERGY projesi aracılığıyla elektrikte dekarbonizasyon için dijital çözümler gibi yenilikçi uygulamalarla fosil yakıt kullanımını en aza indirmeyi hedeflediklerini de söyledi.