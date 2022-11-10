Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 84. yılında İzmir’de de anıldı. Atatürk’ün ölüm saati olan 09.05’te, kentte adeta hayat durdu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 84. yılında İzmir’de de anıldı. Atatürk’ün ölüm saati olan 09.05’te, kentte adeta hayat durdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yılında İzmirliler tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda anıldı. Kent protokolünün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, gaziler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar meydanda yerini alarak Atatürk’ün ölüm saati olan 09.05’te 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulundu. Seyir halinde olan sürücüler de araçlarından inerek Atatürk’ü andı. O anlar, havadan görüntülendi. Anma programında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Garnizon Komutanı Kemal Yeni ve İzmir İzmir Büyükşehir Belediye Baskanı Tunç Soyer, Atatürk heykeline çelenk bıraktı. Program, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek anma etkinliği ile devam edecek.