İzmir Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl “Toprak, Zaman ve Tat” teması ve “Kaya Koruğu” konseptiyle 14’üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali’nin ikinci gününde çamlık yoldan başlayan kortej yürüyüşü, Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası önünde son buldu.İZMİR (İGFA) - Yürüyüşe, İzmir Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin yanı sıra Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu, oda ve dernek temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılımın olduğu kortej yürüyüşünde yer alan İzmir Aşkına Derneği oyuncuları müzikallerdeki renkli kostümleriyle ilgi odağı oldular.

Toprak ,zaman ve tat temasına uygun olarak derneğin özgün ve Çeşme’ye özel tasarımları arasında zaman konusunda nesli tükenmekte olan İzmir yalı çapkını, tat konusunda Ege’nin mandalini ve toprak konusunda doğa tanrısı Demeter kostümleri yer aldı. Dernek mayıs ayında doğanın uyanışını kutlayacak olan İzmir romanlarını da unutmayarak rengarenk roman kostümleriyle kortejin en renkli grubu oldular.

İzmir Aşkına Derneği Genel Sekreteri Fadime Bilir, bu ay sonu galası yapılacak İzmir’in ilk müzikal komedisi olan ve izleyiciyi kahkahaya boğacağına inandıkları “İzmir’in Rüyası” gösterilerini yaz aylarında Çeşmelilerle buluşturmayı planladıklarını söyledi.

Yürüyüşün ardından, Belediye Başkanı Lal Denizli Alaçatı Ot Festivali’nin Çeşme’nin yereli ile bütünleşmiş özellikle Ege mutfağının, kültürünün, gelen tüm ziyaretçilerle buluştuğu tarifsiz bir festival olduğunu belirterek, “Festivalin ikinci günündeyiz. Vatandaşın Türkiye genelinde ve dünya çapında ilgisi artarak devam ediyor. Ülkemizin her yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçileri Çeşme’mizde misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Birincil önceliğin Ege'nin toprağında yetişmiş olan otların ve ürünlerin buraya gelen ziyaretçilerle buluşması olduğunu söyleyen Başkan Denizli, “Aynı zamanda Şefler Meydanı’nda Türkiye ve dünya çapında olan şeflerimiz yine eşsiz tariflerini gelen ziyaretçilerle paylaşıyor. Bu yılın seçili otu Kaya Koruğu oldu. Yaklaşık 2 gündür muazzam tarifler öğreniyoruz. Kaya koruğunu komitemizde değerlendirirken ben biraz riskli bulmuştum. Çünkü ekşisi fazla olan bir ürün. Çok farklı lezzetleri bu iki günde tatma şansımız oldu. Şeflerimiz son derece yaratıcı tarifler yaptı. Bu nedenle festivalimiz vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor” diye konuştu.

Denizli, geçen yıl festival konseptinin ‘Öze Dönüş’ olduğunu hatırlatarak, “Bu yıl da ‘Toprak, Zaman ve Tat’ dedik. Çünkü arkamızda gördüğünüz bu rengarenk Çeşme'mizden Alaçatı'mızdan çıkan otların ziyaretçilere tanıtılması birincil önceliğimizdi ve bu yıl yine otlara daha fazla yer ayırarak bu öze dönüş felsefemizi gelen misafirlerimize göstermiş olduk” dedi.



Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası önünde son buldu. Yürüyüşe, Başkan Lal Denizli’nin yanı sıra Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu, oda ve dernek temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılımın olduğu kortej yürüyüşünde yer alan İzmir Aşkına Derneği oyuncuları müzikallerdeki renkli kostümleriyle ilgi odağı oldular.

Toprak , zaman ve tat temasına uygun olarak derneğin özgün ve Çeşme’ye özel tasarımları arasında zaman konusunda nesli tükenmekte olan İzmir yalı çapkını, tat konusunda Ege’nin mandalini ve toprak konusunda doğa tanrısı Demeter kostümleri yer aldı. Dernek mayıs ayında doğanın uyanışını kutlayacak olan İzmir romanlarını da unutmayarak rengarenk roman kostümleriyle kortejin en renkli grubu oldular. İzmir Aşkına Derneği Genel Sekreteri Fadime Bilir, bu ay sonu galası yapılacak İzmir’in ilk müzikal komedisi olan ve izleyiciyi kahkahaya boğacağına inandıkları “İzmir’in Rüyası” gösterilerini yaz aylarında Çeşmelilerle buluşturmayı planladıklarını söyledi.

Yürüyüşün ardından, Belediye Başkanı Lal Denizli Alaçatı Ot Festivali’nin Çeşme’nin yereli ile bütünleşmiş özellikle Ege mutfağının, kültürünün, gelen tüm ziyaretçilerle buluştuğu tarifsiz bir festival olduğunu belirterek, “Festivalin ikinci günündeyiz. Vatandaşın Türkiye genelinde ve dünya çapında ilgisi artarak devam ediyor. Ülkemizin her yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçileri Çeşme’mizde misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Birincil önceliğin Ege'nin toprağında yetişmiş olan otların ve ürünlerin buraya gelen ziyaretçilerle buluşması olduğunu söyleyen Başkan Denizli, “Aynı zamanda Şefler Meydanı’nda Türkiye ve dünya çapında olan şeflerimiz yine eşsiz tariflerini gelen ziyaretçilerle paylaşıyor. Bu yılın seçili otu Kaya Koruğu oldu. Yaklaşık 2 gündür muazzam tarifler öğreniyoruz. Kaya koruğunu komitemizde değerlendirirken ben biraz riskli bulmuştum. Çünkü ekşisi fazla olan bir ürün. Çok farklı lezzetleri bu iki günde tatma şansımız oldu. Şeflerimiz son derece yaratıcı tarifler yaptı. Bu nedenle festivalimiz vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor” diye konuştu.

Denizli, geçen yıl festival konseptinin ‘Öze Dönüş’ olduğunu hatırlatarak, “Bu yıl da ‘Toprak, Zaman ve Tat’ dedik. Çünkü arkamızda gördüğünüz bu rengarenk Çeşme'mizden Alaçatı'mızdan çıkan otların ziyaretçilere tanıtılması birincil önceliğimizdi ve bu yıl yine otlara daha fazla yer ayırarak bu öze dönüş felsefemizi gelen misafirlerimize göstermiş olduk” dedi.