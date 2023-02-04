Ekipler, Çeşme ilçesi açıklarındaki iki ayrı bölgede de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 17 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine sevk edildi.

Tuzla’da piyasa değeri 12 milyon lira olan kaçak akaryakıt ele geçirildi

Tuzla’da piyasa değeri 12 milyon lira olan kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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