Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Aralık saat 03.30’da Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı tarihte saat 08.44’te ise Dikili ilçesi açıklarında yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir’in Seferihisar ve Dikili içesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

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