İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için yelkenli tekneyle yola çıkan 56 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Nisan saat 03.45 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. İtalya’ya yasa dışı yollarla kaçmak istediği belirlenen, hareketli yelkenli tekne içerisindeki 56 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.