İzmir’in Karaburun ve Seferihisar ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 54 düzensiz göçmen yakalanırken, Çeşme, Seferihisar, Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 119 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir’in Karaburun ve Seferihisar ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 54 düzensiz göçmen yakalanırken, Çeşme, Seferihisar, Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 119 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde Karaburun ve Seferihisar ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Karaburun ilçesinde 34, Seferihisar ilçesinde ise 20 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı.

Ekipler 28-29 Eylül tarihlerinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen göçmenleri kurtarmaya yönelik çalışmalarını da sürdürdü. Çeşme, Seferihisar, Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 119 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.