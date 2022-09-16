İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 49 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 15 Eylül saat 03.15 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri aynı gün saat 05.00 sıralarında ise yine Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-4) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 49 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.