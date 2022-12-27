Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 26 Aralık saat 02.49’da, Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu yönünde bildi edindi. Görevlendirilen ekiplerce, lastik bot içerisindeki 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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