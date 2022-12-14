İzmir’in Menderes, Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botlar ve can salı içerisinde bulunan toplam 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir’in Menderes, Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botlar ve can salı içerisinde bulunan toplam 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Aralık sat 03.52 sıralarında, Menderes ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 22 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından kurtarıldı. Ekipler aynı gün saat 15.30 sıralarında da, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yine Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 13 Aralık günü saat 23.10 sıralarında ise, Çeşme ilçesi açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İçerisinde 17 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.