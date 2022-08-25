Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 25 Ağustos saat 04.35’te, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 2 can salı içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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