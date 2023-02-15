Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 17.05’te, Menderes içesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Samsun’da 2 bin 375 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun’da 2 bin 375 litre etil alkol ele geçirildi

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