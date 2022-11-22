Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Kasım günü 03.40 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

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