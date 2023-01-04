İzmir’in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 118 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 4 şahıs da yakalandı.

İzmir’in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 118 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 4 şahıs da yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 06.55 sıralarında, Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot ve yelkenli tekne içerisindeki toplamda 118 düzensiz göçmeni kurtardı. Yine dün saat 08.30 sıralarında, Karaburun açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen yelkenli tekne içerisindeki 4 şahıs da yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.