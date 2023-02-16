İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.10’da, Karaburun ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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