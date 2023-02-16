Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.10’da, Karaburun ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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