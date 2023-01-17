Bugüne kadar birçok ismin sanat ile tanışmasına yardımcı olan İZMEK’te başlatılan üç boyutlu perspektif kursları, meraklılarını bekliyor.

Bugüne kadar birçok ismin sanat ile tanışmasına yardımcı olan İZMEK’te başlatılan üç boyutlu perspektif kursları, meraklılarını bekliyor.

İzmit Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından İZMEK’te başlatılan üç boyutlu perspektif kursları bu sanata ilgi duyanların yoğun ilgisini görüyor. Resim sanatına farklı bir bakış getiren 3 boyutlu perspektifin temeli ise dikkat ve sabırdan meydana geliyor.

Gülay Tanrıverdi tarafından eğitimler veriliyor

İZMEK’te Usta Öğretici Gülay Tanrıverdi, eğitimi devam eden üç boyutlu perspektifteki amacın, çok çeşitli resimlerin kesilip ayrılarak ağaçların, insanların, hayvanların, çiçeklerin ve daha birçok cismin yer aldığı kompozisyonda üç boyutlu bir görünüm hazırlamak olduğunu belirtiyor. Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bu sanata ilgi duyan herkesi İZMEK kurs merkezlerine bekliyor.