Eskişehir’deki atık izmarit toplama kutusu ilginç tasarımıyla dikkat çekerken, bazı vatandaşlar tarafından gösterilen duyarsızlık ise tepki çekiyor.

Eskişehirliler tarafından Doktorlar Caddesi olarak adlandırılan İsmet İnönü-1 Caddesi’ndeki bir alışveriş merkezi önündeki izmarit toplama kutusu görenlerin ilgisini topluyor. Vatandaşların Eskişehir’le ilgili düşüncelerine yönelik adeta bir anket şeklinde tasarlanmış olan atık kutusu üzerinde, ’Bir öğrenci kenti’ ve ’Bir turizm kenti’ seçenekleri yer alıyor. İzmarit atıklarının çevreye yayılıp kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflerken aynı zamanda ilgi çekici bir görsel de oluşturuyor. Kutuya atılması beklenen izmaritlerin genelinin dış kısımda biriktiği ve kutu içinin boş kalması dikkatleri çekti. ’Bir turizm kenti’ seçeneği kısmına atılan izmaritlerin ’bir öğrenci kenti’ seçeneğine atılanlara göre daha fazla olduğu görülürken, dış kısma bırakılan izmaritlerin yoğunluğu göze çarptı.