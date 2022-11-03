DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi çerçevesinde Düzce’de denetimler devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi çerçevesinde Düzce’de denetimler devam ediyor.

Düzce’de İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili olarak denetimler gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı olarak görev alan Adnan Zengin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Kurum hakkında il müdürü Ercan Öztürk’ten bilgi alan Zengin daha sonra kurum içerisinde personelleri tek tek ziyaret ederek yapılanlar ile ilgilide incelemelerde bulundu.