İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarındaki ilk kitap müzayedesinde, ilk baskılardan imzalı kitaplara kadar onlarca eser kitapseverlerle buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından Fuar İzmir’de düzenlenen İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı; imza etkinlikleri ve söyleşilerin yanı sıra müzayedelere de ev sahipliği yapıyor. Gerçekleştirilen ilk kitap müzayedesinde, dünya klasiklerinden Türk edebiyatının usta isimlerine kadar pek çok önemli ismin eserleri satışa sunuldu. Hermes Sahaf Kurucusu Ümit Nar yönetiminde yapılan müzayedede satışa sunulan ilk eser, Filistinli yazar Adania Shibli’nin Filistin’de yaşanan drama okurlarını tanık ettiği “Küçük Bir Ayrıntı” adlı romanı oldu. Müzayedede, 100’ün üzerinde eser yeni okurlarıyla buluştu.

Öte yandan İZKİTAP’ta 100. Yıl Özel Müzayedesi de düzenlenecek. Müzayedede, aralarında Mustafa Kemal Atatürk’ün ıslak imzasını taşıyan; mebus defteri, Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevinde eşi Piraye’ye yaptığı “Nazım, Bursa, Zevcem Pirayem” yazılı ahşap kalemlik, 1954 yılına ait “İzmir’de Alınteri, Boyozcu, Kordon 1954” ıslak imzalı Ara Güler kaşeli fotoğraf, İzmir’in işgali sırasında ilk kurşunu sıkarak direnişi başlatan Gazeteci Hasan Tahsin’in de yer aldığı gazeteci, yazar, milletvekili Ahmed Rasim’e ithaflı ıslak imzalı fotoğrafın da olduğu birçok özel parça yer alıyor. Müzayede, Pazar günü saat 15:00’te B Hol Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecek.