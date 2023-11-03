İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından Fuar İzmir’de düzenlenen İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı, hafta sonu imza ve söyleşilerle; İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, İnci Aral gibi birbirinden değerli isimleri ağırlayacak. Fuarda, 5 Kasım günü 100. Yıl Özel Müzayedesi de düzenlenecek. Müzayedede; aralarında Mustafa Kemal Atatürk’ün ıslak imzasını taşıyan mebus defteri, Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevinde eşi Piraye’ye yaptığı “Nazım, Bursa, Zevcem Pirayem” yazılı ahşap kalemliğin de olduğu eserler yer alacak.

İZKİTAP, bu hafta sonunda da binlerce İzmirliyi ağırlayacak. Fuarda 4 ve 5 Kasım tarihlerinde 215 yazar, imza etkinlikleri ile kitapseverlerle bir araya gelirken, farklı konularda 34 söyleşi düzenlenecek. Kitapseverler, sevdikleri yazarları görüp kitaplarını imzalatma ve sohbet etme, söyleşilere katılıp bilgi edinme fırsatı bulacak. Dünya çapında çok satanlar arasında yer alan, dizi ve filmi de yapılan Japon manga serisi Orange eserlerinin sahibi Ichigo Takano da imza etkinliğiyle İzmir Kitap Fuarında yer alacak. Takano’nun imza etkinliği 4 Kasım Cumartesi saat 14:00’te gerçekleştirilecek. Cumartesi günü Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, “Depreme Hazır mıyız Türkiye” başlıklı söyleşisiyle fuarda yer alacak.

İlber Ortaylı’dan “Cumhuriyet’in Doğuşu” söyleşisi

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 100. Yıl Sahnesinde “Cumhuriyet’in Doğuşu” başlıklı söyleşi ile İzmirli kitapseverlerle bir araya gelecek. Ortaylı’nın söyleşisi 5 Kasım günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek. Yazar Ahmet Ümit de imza etkinliğinin yanı sıra yine pazar günü saat 13:00’te düzenleyeceği söyleşide okurlarıyla İZKİTAP’ta buluşacak. Saat 10.00-20.00 arasında ücretsiz olarak ziyarete açık olan fuarla ilgili; katılımcı yayınevleri, etkinlik, söyleşi, imza günü takvimi, ulaşım ve daha fazla bilgi ise https://www.kitapizmir.com/ adresinde yer alıyor.

100. Yıl Özel Müzayedesi

Fuarda; 100. Yıl Özel Müzayedesi de düzenlenecek. Müzayedede; aralarında Mustafa Kemal Atatürk’ün ıslak imzasını taşıyan mebus defteri, Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevinde eşi Piraye’ye yaptığı “Nazım, Bursa, Zevcem Pirayem” yazılı ahşap kalemlik, 1954 yılına ait “İzmir’de Alınteri, Boyozcu, Kordon 1954” ıslak imzalı Ara Güler kaşeli fotoğraf, İzmir’in işgali sırasında ilk kurşunu sıkarak direnişi başlatan Gazeteci Hasan Tahsin’in de yer aldığı; gazeteci, yazar, milletvekili Ahmed Rasim’e ithaflı ıslak imzalı fotoğrafın da olduğu birçok özel parça yer alıyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılına adanmış tarihsel, kültürel birikimimizi yansıtan, ilham verici hikayeleri ve derin anlamlarıyla özel parçaların yer aldığı 100. Yıl Özel Müzayedesi, 5 Kasım Pazar günü saat 15:00’te B Hol Fuaye Alanında gerçekleştirilecek. 4 Kasım Cumartesi saat 15:00’te de farklı eserlerin yer aldığı bir müzayede daha gerçekleştirilecek.

Fuara ulaşım

Fuar boyunca, 700’ün üzerinde imza etkinliği, 86 söyleşi ve birçok farklı etkinlik düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin Fuar İzmir’e ulaşımını kolaylaştırmak için de İZKİTAP’a özel ulaşım hatları oluşturdu. 92 numaralı Üçyol Metro-Fuar İzmir, 610 numaralı Gaziemir Semt Garajı-Fuar İzmir, 650 numaralı Fahrettin Altay-Fuar İzmir ve 540 numaralı Lozan Meydanı-Fuar İzmir hatları dışında, Bornova Metro İstasyonu ile Şirinyer İZBAN aktarmadan Fuar İzmir’e düzenli seferler yapılıyor. Kültürpark Lozan Kapısından da belirli zaman aralıkları ile kalkan ücretsiz servislerle de Fuar İzmir’e ulaşılabiliyor. Okullardan da öğrencilerin İZKİTAP’a kolay ulaşımı için servisler kaldırılıyor.