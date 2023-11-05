İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı’nda özel parçaların yer aldığı "100. Yıl Özel Müzayedesi" gerçekleştirildi. 75 eserin yer aldığı müzayedeye İzmirliler büyük ilgi gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından Fuarizmir’de düzenlenen İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı, imza etkinlikleri ve söyleşilerin yanı sıra müzayedelere de ev sahipliği yaptı. 100. Yıl Özel Müzayedesi, Hermes Sahaf kurucusu Ümit Nar yönetiminde yapıldı. Müzayedede aralarında Mustafa Kemal Atatürk’ün ıslak imzasını taşıyan mebus defteri, Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevi’nde eşi Piraye’ye yaptığı “Nazım, Bursa, Zevcem Pirayem” yazılı ahşap kalemlik, 1954 yılına ait “İzmir’de Alınteri, Boyozcu, Kordon 1954” ıslak imzalı Ara Güler kaşeli fotoğraf, İzmir’in işgali sırasında ilk kurşunu sıkarak direnişi başlatan Gazeteci Hasan Tahsin’in de yer aldığı gazeteci, yazar, milletvekili Ahmed Rasim’e ithaflı ıslak imzalı fotoğraf, Behçet Necatigil, Uğur Mumcu gibi isimlerin imzalı kitaplarının da olduğu birçok özel parça yer aldı.

Müzayedenin özel parçalarından biri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu meclisi olan Birinci Büyük Millet Meclisi’nde Mardin milletvekili olan Derviş [Ural] Bey’e ait 23 Nisan 1920 tarihli Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ıslak imzasının olduğu “Mebus defteri”, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in isteğiyle satın alınarak İzmir Büyükşehir Belediyesi arşivine kazandırıldı. Sağ yaprağında 23 Nisan 1336 (1920) tarihi ve altında Atatürk’ün imzası bulunan sol sayfadaysa Derviş Bey’in fotoğrafı ve isminin, altta da meclisin mührünün olduğu defter İzmir Büyükşehir Belediyesi arşivinde yer alacak.