İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından düzenlenen İZKİTAP-2. İzmir Kitap Fuarı’na hafta sonunda her yaş grubundan İzmirli büyük ilgi gösterdi.

İZKİTAP – 2. İzmir Kitap Fuarı, hafta sonu kitapseverlerden büyük ilgi gördü. Fuarın ilk iki gününde genci, öğrencisi yetişkini binlerce İzmirli, hem stantları ziyaret etme hem sevdikleri yazarlarla buluşma hem de düzenlenen söyleşilere katılma fırsatı buldu. 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan fuara gelen ziyaretçiler, hem yayınevleri, kurum ve sivil toplum kuruluşu stantlarını gezdi hem de düzenlenen söyleşilere katıldı. Fuarın Onur Konuğu Şair ve Yazar Birhan Keskin de okurlarıyla “Birhan Keskin Şiirleri Üzerine” başlıklı ve Olcay Akyıldız ile birlikte gerçekleştirdikleri söyleşide bir araya geldi. Okurlar, söyleşinin düzenlendiği Alsancak Salonu’nu tamamen doldurdu.

Cumhuriyet’in 100. yılı söyleşisi

Gazeteciler Murat Ağırel, Timur Soykan ve Aytunç Erkin’in konuşmacı olduğu “Cumhuriyet’in 100. Yılında Cumhuriyetimizin Demokrasi Karnesi” başlıklı söyleşi yoğun ilgi çekti. Konuşmasında Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının ortaya koyduğu vizyona dikkat çeken Timur Soykan, kalkınma ve eğitim hamleleri, kadın hakları, laiklik ve kültür devriminin topluma kattığı değerler başta olmak üzere pek çok alanda hayata geçirilen çalışmalardan örnekler sundu. Soykan, “100. yıl; vatandaş olmak, birey olmak, eşitlik, özgürlük, demokrasi demek. Bugün Cumhuriyet değerlerinin yok edilmeye çalışıldığı bir dönemdeyiz. Aydınlanma için mücadele etmek gerekiyor. Atalarımıza ve çocuklarımıza bir borcumuz var. Bu Cumhuriyet’i daha katılımcı, daha eşitlikçi, daha özgür, daha devrimci hale getirip gericilerden kurtarmak ve gerçek ilerici fonksiyonlarına kavuşturup bu Cumhuriyeti ileri taşımalıyız. Bu ülkenin genlerinde bağımsızlık, aydınlanma, eşitlik, özgürlük var. Ben bunu bu ülkenin yapacağına sonuna kadar inanıyorum” dedi.

29 Ekim’de, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde İzmir’de olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Aytunç Erkin, Atatürk’ün devrimci yönünün ve devrimlerinin unutturulmak istendiğini belirterek, Atatürk ilkelerinin bugün bile tüm dünyada konuşulup kabul edildiğini vurguladı. Erkin, “Türkiye’nin yeni yüzyılında, Cumhuriyet’in özündeki programa, Atatürk ilkelerine sahip çıkmamız gerek” diye konuştu.

Murat Ağırel de, "Cumhuriyet’in üstüne oturduğu 6 kolon var, bunlar Atatürk ilkeleri. Bu kolonlar ve Cumhuriyet değerleri yok edilmeye çalışılıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini aşamıyorlar. Bu bayramın en büyük bayram olduğunu hissettirin, çocuklarınızı kutlamalara götürün, yok etmek, unutturmak isteyenlere karşı bunu yapın. Biz bu iradeyi ve direnci göstermeliyiz. Bir asır oldu, asırlık bir çınar artık Cumhuriyetimiz, onun dalları ve yaprakları bizleriz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öyle bir temel atmış ki ne yaparlarsa yapsınlar boş. Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır” ifadelerini kullandı.

“Akbelen Direnişinin Dünü Bugünü” başlıklı söyleşiye, Akbelen’den gelen köylüler de katıldı. Feyha Karslı moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Necla Işık ve Avukat Arif Ali Cangı konuşmacı olarak yer aldı.

Fuar boyunca, 700’ün üzerinde imza etkinliği, 86 söyleşi ve birçok farklı etkinlik düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin fuaizmir’e ulaşımını kolaylaştırmak için de İZKİTAP’a özel ulaşım hatları oluşturdu. 92 numaralı Üçyol Metro-Fuar İzmir, 610 numaralı Gaziemir Semt Garajı-Fuar İzmir, 650 numaralı Fahrettin Altay-Fuar İzmir ve 540 numaralı Lozan Meydanı-Fuar İzmir hatları dışında, Bornova Metro İstasyonu ile Şirinyer İZBAN aktarmadan fuarizmir’e düzenli seferler olacak. Okullardan da öğrencilerin İZKİTAP’a kolay ulaşımı için servisler kaldırılacak.