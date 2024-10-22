Kitapseverlerin sabırsızlıkla bekledikleri İZKİTAP-4. İzmir Kitap Fuarı, 26 Ekim’de kapılarını açıyor. 3 Kasım’a kadar “Sinema ve Edebiyat” temasıyla düzenlenecek İZKİTAP; katılımcı yayınevleri, sahaflar, yapılacak müzayedeler, uluslararası konuk yazarlar ve sergilerle kitapseverlere kültür şöleni sunacak.

İZKİTAP - 4. İzmir Kitap Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile Fuar İzmir’de kitapseverlerle buluşuyor. 26 Ekim günü kapılarını açacak İZKİTAP’ta söyleşiler, imza etkinlikleri düzenlenirken yüzlerce yazar, çizer, gazeteci, akademisyen okurlarıyla buluşacak. Fuarın temasına özel birçok söyleşi de yazar, oyuncu, gazeteci, düşünür ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Girişin ücretsiz olacağı, 200’e yakın yayınevi, sahaflar ile sivil toplum kuruluşlarının katılacağı İZKİTAP, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. İZKİTAP, ziyaretçileri için tam bir kültür şölenine dönüşecek. Sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşlar bünyesinde yer alan yazarlar da İzmirli kitapseverlerle buluşacak. Temanın “Sinema ve Edebiyat” olarak belirlendiği İZKİTAP’ta birbirinden değerli isimlerin katılacağı farklı konularda edebiyat ve sinema söyleşileri, şiir okumaları, yazar ve okur buluşmaları, film gösterimleri gerçekleştirilecek.

Fuarın onur konuğu Hakan Günday

Yazar ve yayıncılarla kitapseverleri bir araya getirecek, sektörü buluşturacak İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı’nın onur konuğu yazarı ise roman, dizi ve film senaryosu, oyun türlerinde eserleri olan, yurtiçi ve yurtdışında birçok prestijli ödülün sahibi Hakan Günday olacak. Okurları, Hakan Günday ile 26 Ekim günü saat 14.30’da düzenlenecek söyleşide bir araya gelip kitaplarının yanı sıra Şahsiyet, Müslüm, Daha gibi film ve dizi senaryoları hakkında sohbet etme imkânı bulacak.

ABD’li ünlü yazar Adam Fawer okurlarıyla buluşacak

ABD’li ünlü yazar Adam Fawer, İzmir Kitap Fuarı’nda yeni kitabı "Mobius" ile okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. “Olasılıksız” ve “Empati” gibi eserleriyle dünyada ve ülkemizde büyük bir hayran kitlesi edinen Adam Fawer, sürükleyici ve bilimsel temalı kurgularıyla tanınıyor. Fawer, 27 Ekim günü saat 15.00’te Tarık Dursun K. Salonu’nda Algan Sezgintüredi moderatörlüğünde düzenlenecek söyleşi ve imza günü etkinliği ile okurlarıyla buluşacak.

İZKİTAP’ta; Adam Fawer, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Ümit, Akın Ersoy, Ali Mahir Başarır, Altan Öymen, Ayşe Kulin, Behçet Yalın Özkara, Canan Tan, Çağan Irmak, Ercan Kesal, Emrah Serbes, Erol Mütercimler, Ersin Doğer, Hidayet Karakuş, İlker Başbuğ, İnci Aral, Saygı Öztürk, Somer Sivrioğlu, Şermin Yaşar, Şükrü Erbaş, Töre Sivrioğlu, Tuğrul Keskin, Umut Sarıkaya, Varol Yaşaroğlu, Yılmaz Aslantürk (Otisabi), Yoshinori Moriwaki’nin de aralarında yer aldığı isimler hem söyleşiler hem imza etkinliği hem de yeni kitap tanıtımları ile okuyucuları ile buluşacak.

Fuara ulaşımı kolaylaştırmak için ek seferler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin Fuar İzmir’e ulaşımını kolaylaştırmak için önceki fuarlarda olduğu gibi İZKİTAP’a özel ulaşım hatları da oluşturacak. 92 numaralı Üçyol Metro-Fuar İzmir, 610 numaralı Gaziemir Semt Garajı-Fuar İzmir, 650 numaralı Fahrettin Altay-Fuar İzmir hatları dışında, şehrin farklı noktalarından Fuar İzmir’e düzenli seferler olacak. Okullardan da öğrencilerin İZKİTAP’a kolay ulaşımı için servisler kaldırılacak.

Yıl içerisinde 30’un üzerinde fuar ve etkinliğe, yerli yabancı binlerce katılımcı ile ziyaretçiye ev sahipliği yapan Fuar İzmir, açık ve kapalı alanları, seminer salonları, kafe alanları, 2 bin 500 araç kapasiteli ücretsiz otoparkı ve sahip olduğu pek çok imkan ile dokuz gün boyunca yayıncılık sektörünün tüm bileşenleri, sivil toplum kuruluşları ve kitapseverleri ağırlayacak.

İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, Ekim ayı sonunda Fuar İzmir’de, Nisan ayı içerisinde ise Kültürpark’ta olmak üzere yılda iki kez düzenleniyor. İlkbaharda Kültürpark’ın eşsiz doğası içinde festival havasında geçen İZKİTAP, 26 Ekim - 3 Kasım 2024 tarihleri arasında, Fuar İzmir’de, 28 bin metrekare kapalı alanıyla B Hol’de kitapseverleri buluşturmaya devam edecek.