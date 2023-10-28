İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İZKİTAP-2. İzmir Kitap Fuarı açıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, okurların taleplerine kulak verdiklerini ve kitap fuarını 18 Nisan 2024’te Kültürpark’ta bir kez daha kitapseverlerle buluşturacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından düzenlenen İZKİTAP – 2. İzmir Kitap Fuarı Fuar İzmir’de başladı. KOSGEB ve İZELMAN A.Ş. desteğiyle yazar ve yayıncıları kitapseverlerle bir araya getiren fuarın açılışına, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İZKİTAP’ın onur konuğu şair ve yazar Birhan Keskin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, SNS Fuarcılık Kurucu Ortağı Saruhan Simsaroğlu, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, belediye bürokratları, yayınevlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri, yazarlar ve kitapseverler katıldı.

“Kitap fuarlarımıza oldukça kıymet veriyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, açılış töreninde yaptığı konuşmada barış vurgusu yaparak, “Böylesine anlamlı bir fuarın açılışında, yazmaya, okumaya, öğrenmeye ve paylaşmaya gönül vermiş bir toplulukla bir arada olmaktan çok mutluyum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kitabın, edebiyatın hayatın içinde karşımıza çıkan gerçeklere iyi geldiğinin bilincindeyiz. Bu yüzden kitap fuarlarımıza oldukça kıymet veriyoruz. İZKİTAP sadece yazar ve yayınevlerini okurla buluşturmakla kalmıyor aynı zamanda yayıncılık sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getirerek oldukça zorlu zamanlardan geçen bu endüstride de bir hareket oluşturmayı amaçlıyor. 5 Kasım’a dek fuarın birbirinden güzel anlara ev sahipliği yapacağına şüphem yok” dedi.

Nisan’da bir kez daha düzenlenecek

Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak okurlara kulak verdiklerini ve taleplerini yerine getirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, kitap fuarının ikincisini 18 Nisan 2024’te Kültürpark’ta bir kez daha kitapseverlerle buluşturacaklarını söyledi.

SNS Fuarcılık Kurucu Ortağı Saruhan Simsaroğlu, İZKİTAP’ın bu yıl 161 katılımcı, 86 söyleşi ve 700’ün üzerinde imza etkinliğiyle ziyarete hazır olduğunu belirterek, “Çok önemli bir günün arifesindeyiz. 100 yıl önce bu topraklarda aydınlanmanın ışığı yakıldı. Bilimde çağdaş, düşüncede özgür bireylerle demokrasiyle taçlandırılmış, laiklikle biçimlendirilmiş yepyeni bir soluk. Cumhuriyet. Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarının günün şartlarında verdiği olağanüstü mücadele ve başarı yakın tarihimizde yazılı, dünyada bir örneği daha yok. Kurucumuz, ilhamımız Mustafa Kemal Atatürk’ün ve kurucu kadroların bize bıraktığı sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sebeple kitap fuarları bizim için bir görev. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. İlelebet Cumhuriyet” ifadelerine yer verdi.

20 yıldır geldiğim ilk fuar

Fuarın Onur Konuğu yazar ve şair Birhan Keskin, “Yaklaşık 20 yıldır kitap fuarlarına ne okur, ne yazar ne de şair olarak gitmedim. Geldiğim ilk fuar. Fuarların birincil amacının okuru gözetmek olduğuna inanırım. Çünkü ben yalnızca bir yazar ve şair değilim, geçmişimde yayınevi editörlüğü var. Uzun yıllar editörlük yapan biri olarak öncelikle okuru hedefleriz ve bütün fuarların da öncelikle okuru hedeflemesini isterim ve dilerim ki sizin fuarınız da öncelikle okuru hedefler” diye konuştu.

Kültür şöleni

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Cumhuriyet temalı birçok söyleşi de yazar, gazeteci, düşünür ve akademisyenlerin katılımıyla İZKİTAP’ta gerçekleştirilecek. İZKİTAP; en seçkin kültür yayınevleri, eğitim yayınları, sahaflar ve müzayedeler, uluslararası konuk yazarlar ve sergilerle de kitapseverlere kültür şöleni sunacak. Fuarda; 100. Yıl Özel Müzayedesi de düzenlenecek. Müzayedede aralarında, Mustafa Kemal Atatürk’ün ıslak imzasını taşıyan mebus defteri, Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevinde eşi Piraye’ye yaptığı “Nazım, Bursa, Zevcem Pirayem” yazılı ahşap kalemlik, İzmir’in işgali sırasında ilk kurşunu sıkarak direnişi başlatan Gazeteci Hasan Tahsin’in de yer aldığı gazeteci, yazar, milletvekili Ahmed Rasim’e ithaflı ıslak imzalı fotoğrafın da olduğu birçok özel parça yer alıyor.

Fuara ulaşımı kolaylaştırmak için ek sefer ve okullardan servis

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin Fuar İzmir’e ulaşımını kolaylaştırmak için İZKİTAP’a özel ulaşım hatları oluşturdu. 92 numaralı Üçyol Metro-Fuar İzmir, 610 numaralı Gaziemir Semt Garajı-Fuar İzmir, 650 numaralı Fahrettin Altay-Fuar İzmir ve 540 numaralı Lozan Meydanı-Fuar İzmir hatları dışında, Bornova Metro İstasyonu ile Şirinyer İZBAN aktarmadan Fuar İzmir’e düzenli seferler olacak. Okullardan da öğrencilerin İZKİTAP’a kolay ulaşımı için servisler kaldırılacak.