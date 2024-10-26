İZKİTAP-4. İzmir Kitap Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gaziemir Fuar İzmir’de kapılarını açtı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Ülkemizi değişik nedenlerle rahatsız eden, huzurunu kaçıran, insanlarımızı umutsuz hale getiren bir sürü şey yaşadığımız bir dönemdeyiz ama bilmek lazım; mücadele eden insanlar var. Söylemek lazım; herkesin bu mücadeleye katılması gerekiyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen İZKİTAP - 4. İzmir Kitap Fuarı, Fuar İzmir’de açıldı. “Sinema ve Edebiyat” temasıyla 3 Kasım’a kadar devam edecek fuarın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, fuarın onur konuğu yazarı Hakan Günday ve çok sayıda yazar katıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Tugay, “Ülkemizi değişik nedenlerle rahatsız eden, huzurunu kaçıran, insanlarımızı umutsuz hale getiren bir sürü şey yaşadığımız bir dönemdeyiz ama bilmek lazım; mücadele eden insanlar var. Söylemek lazım; herkesin bu mücadeleye katılması gerekiyor. Nazım’ı hatırlamak lazım; ‘Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak’ ve Ahmed Arif’in ‘Dayan kitap ile dayan iş ile. Tırnak ile diş ile umut ile, sevda ile, düş ile. Dayan rüsva etme beni’ sözlerini hatırlamak lazım. Bunlar bizim bağrımızdan kopan sözler. Bir gencimizin alacağı kitap, okuyacağı bir hikâye, bir tarih bilgisi belki hayatını değiştirecek. Belki burada bir yazarımız ilk defa okurları ile buluşacak. Onlara kendini ifade etme fırsatı bulacak. Bu ihtimaller, burada verilen emeğin karşılığına değer. Dilerim fuarımız edebiyat, kültür sanat camiamıza, sanatseverlerimize, sektörün emekçilerine yeni ufuklar açar” diye konuştu.

“Homeros’un şehri İzmir”

Konuşmasında İzmir’in 8 bin 500 yıllık tarihine de değinen Başkan Tugay, “İzmir’imizin kent tarihi ve kent kimliği ile özdeşleşen, kendimizi ait hissettiğimiz etkinliklerinden birinde bir aradayız. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın onur ve keyfini yaşıyoruz. Ben küçük yaşlardan itibaren kitap okumaya yakın olmuş, daha sonra tıp alanını seçtikten sonra genel edebiyattan kopmak zorunda kalmış ama kitabın önemini her zaman bilen bir insan olarak kitabı kendimize en zengin, en güzel, en keyifli dostlardan biri olarak görüyorum. Yaşadığımız dönemde insanlar bireyselliğe itiliyor. Her insanın çevresinde duvarın örüldüğü bir dönemi yaşıyoruz. Böyle dönemde insanın çevresindeki duvarları görmeyeceği, kendini özgür hissedeceği, içine daldığında güzel bir dünyaya adım atacağı bir iştir kitap okumak. İzmir’in, Homeros’un şehri olduğunu biliyoruz. 8 bin 500 yıl önce İlyada ve Odysseia ile dünyada çığır açan o yazarın memleketlisi olmaktan ayrı bir onur duyuyoruz. İzmir, Cumhuriyet’in, aydınlanmanın şehridir. Atatürk’ün izinde giden, onu izlemekten onur duyan bir şehirdir. Hayatı boyunca 4 bine yakın kitap okuduğu, 9 kitabı yazdığı bilinen Atatürk’ümüzün de kitap dostu olarak bize örnek olduğunu ifade etmek isterim” sözlerine yer verdi.

Onur konuğu Hakan Günday: Evinize hoş geldiniz

İZKİTAP - 4. İzmir Kitap Fuarı’nın onur konuğu yazarı ise yurt içi ve yurt dışında pek çok prestijli ödülün sahibi yazar ve senarist Hakan Günday oldu. Fuarın açılış gününde saat 14.30’da okurları ile buluşan Günday, kitaplarının yanı sıra Şahsiyet, Müslüm, Daha gibi film ve dizi senaryoları hakkında kitapseverlerle sohbet etti. Fuarın açılışında konuşan Günday, “Önce okur olarak sonra yazar olarak burada olmak benim içim çok büyük bir keyif. Çünkü korkunun, baskının ve şiddetin sıradan bir iletişim aracına dönüştüğü, insanın etrafına ve arasına duvarlar örüldüğü, insanların ayrıştırılmasının çok daha kârlı göründüğü çağda, edebiyatın belki de en ihtiyacımız olan özelliği insanı tanımaya, anlamaya ve insanlar arasında ilham köprüsü kurmaya çalışıyor olmasıdır. Edebiyat, etrafında, içinde duvarları olmayan bir ev ve insan nesiller boyunca bu evi inşa etmeye çalışıyor. Böyle bir karşılaşmayı mümkün kılan herkese teşekkür ediyorum. Fuarı ziyaret edecek olan her okura ‘evinize hoş geldiniz’ demek istiyorum” dedi.

“Dopdolu bir program hazırladık”

TACT Fuarcılık Kurucusu Saruhan Simsaroğlu, “Bu yıl, Türkiye’nin ağır ekonomik şartlarına rağmen 220 yayınevi, sahaflar ve 400 yazar, çizer ve gazeteciyi burada bir araya getirdik. Bu şartlar altında fuarımıza katılan her bir yayınevi İzmir Kitap Fuarı’nın anlamını derinleştiren bir dayanışma örneği sergiliyor. Bu buluşmaya katkı sunan tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizin hızla değişen gündemi, hepimizi zaman zaman yoruyor ve anlam arayışına yöneltiyor. Kitaplar, bu karmaşık dünyada bizlere bir nefes alma, düşüncelerimizi yenileme ve anlam arayışımıza cevap bulma imkânı sunuyor. Kitapların bu özel gücüyle İzmir Kitap Fuarı’nda, bir yandan gündemin zorluklarına karşı bir soluk alırken bir yandan da bu hızlı akışı derinlemesine anlamlandırabilmenin yolunu buluyoruz. Fuar boyunca, her yaştan ziyaretçimize hitap eden dopdolu bir program hazırladık. Söyleşiler, imza günleri, atölyeler ve birçok kültürel etkinlik ile İzmir Kitap Fuarı’nı sadece bir kitap fuarı değil, kültürümüzü ve edebiyatı kucaklayan bir şölen olarak hep birlikte yaşayacağız. İzmir Kitap Fuarı, dayanışmanın ve kültüre olan bağlılığın en güzel örneklerinden biri” ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay’dan fuar gezisi

Konuşmaların ardından Başkan Tugay tarafından onur konuğu yazar Hakan Günday’a plaket takdim edildi ve açılış kurdelesi kesildi. Başkan Tugay, fuarda bulunan kitap stantlarını da tek tek ziyaret ederek yazarlar ve yayınevi temsilcileri ile sohbet etti. Tugay, ziyaret sırasında çocuklar ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. İzmir Kent Kitaplığı’nın yeni yayınları da fuardaki yerini aldı. Stant ziyaretinde bulunan Başkan Tugay, yayınlanan kitapları inceledi. Başkan Tugay son olarak İZFAŞ personeli Yusuf Yıldız’ın oğlu 5 yaşındaki Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası Berk Yıldız için kurulan İzmir Valiliği onaylı destek standını ziyaret ederek aile ile görüştü.

Girişler ücretsiz

Kitap kurtlarının sabırsızlıkla beklediği İZKİTAP - 4. İzmir Kitap Fuarı, 3 Kasım’a kadar “Sinema ve Edebiyat” temasıyla düzenlenecek. Fuar, 200’e yakın katılımcı yayınevi, sahaflar, müzayedeler, uluslararası konuk yazarlar ve sergilerle kitapseverlere kültür şöleni sunacak. Söyleşiler ve imza etkinliklerinin de yapılacağı fuarda, yüzlerce yazar, çizer, gazeteci ve akademisyen okurlarıyla buluşacak. Girişlerin ücretsiz olduğu İZKİTAP, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşlar bünyesinde yer alan yazarlar da İZKİTAP’ta olacak. Bu kapsamda alanında uzman birçok ismin katılacağı edebiyat ve sinema söyleşileri, şiir okumaları, yazar ve okur buluşmaları, film gösterimleri gerçekleştirilecek. İZKİTAP - 4. İzmir Kitap Fuarı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle yazar ve yayıncıları da kitapseverlerle bir araya getirecek.

Ünlü yazar Adam Fawer, okurlarıyla buluşacak

ABD’li ünlü yazar Adam Fawer da İzmir Kitap Fuarı’nda yeni kitabı "Mobius" ile okurlarıyla buluşacak. “Olasılıksız” ve “Empati” gibi eserleriyle dünyada ve ülkemizde büyük bir hayran kitlesi edinen Adam Fawer, 27 Ekim günü saat 15.00’te Tarık Dursun K. Salonu’nda Algan Sezgintüredi moderatörlüğünde düzenlenecek söyleşi ve imza günü etkinliği ile okurlarıyla buluşacak.

Usta isimler İZKİTAP’ta

Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Ümit, Akın Ersoy, Ali Mahir Başarır, Altan Öymen, Ayşe Kulin, Behçet Yalın Özkara, Canan Tan, Çağan Irmak, Ercan Kesal, Emrah Serbes, Erol Mütercimler, Ersin Doğer, Hidayet Karakuş, İlker Başbuğ, İnci Aral, Saygı Öztürk, Somer Sivrioğlu, Şermin Yaşar, Şükrü Erbaş, Töre Sivrioğlu, Tuğrul Keskin, Umut Sarıkaya, Varol Yaşaroğlu, Yılmaz Aslantürk (Otisabi), Yoshinori Moriwaki’nin de aralarında yer aldığı çok sayıda isim, İZKİTAP’ta söyleşi, imza etkinliği ve yeni kitap tanıtımları yaparak okuyucuları ile bir araya gelecek.

İkinci fuar, nisanda Kültürpark’ta

Yıl içerisinde 30’un üzerinde fuar ve etkinliğe, yerli yabancı binlerce katılımcı ile ziyaretçiye ev sahipliği yapan Fuar İzmir, açık ve kapalı alanları, seminer salonları, kafe alanları, 2 bin 500 araç kapasiteli ücretsiz otoparkı ve sahip olduğu pek çok imkân ile dokuz gün boyunca yayıncılık sektörünün tüm bileşenlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve kitapseverleri ağırlayacak. 10 binlerce kitapseverin ziyaret etmesi beklenen fuarla ilgili katılımcı yayınevleri, etkinlik, söyleşi, imza günü takvimi, ulaşım ve daha fazla bilgi, https://www.kitapizmir.com/ adresinde yer alıyor. İzmir Kitap Fuarı, ekim ayı sonunda Fuar İzmir’de, nisan ayı içinde ise Kültürpark’ta olmak üzere yılda iki kez düzenleniyor. İlkbaharda Kültürpark’ın eşsiz doğası içinde festival havasında geçen fuar, 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında, Fuar İzmir’de, 28 bin metrekare kapalı alanıyla B Hol’de kitapseverleri kitaplarla buluşturmaya devam edecek.

ESHOT’tan ilave seferler

ESHOT Genel Müdürlüğü de her yıl ziyaretçi rekoru kıran fuar için özel ulaşım önlemleri aldı. Bu kapsamda 3 Kasım’a kadar Fuar İzmir’de düzenlenecek İZKİTAP için mevcut otobüs hatları ilave seferlerle besleniyor. Halen hizmet veren 92 numaralı Fuar İzmir - Üçyol Metro (Karabağlar ve Metro bağlantılı), 610 numaralı Fuar İzmir - Gaziemir Semt Garajı (İZBAN bağlantılı) ve 650 numaralı Fuar İzmir - Balçova (Üçkuyular İskelesi ve F.Altay Metro İstasyonu bağlantılı) otobüs hatları, ek seferlerle güçlendirilecek. Ek seferlerin yanı sıra fuar boyunca Bornova Metro ve Buca Şirinyer aktarma merkezlerinden geçici servisler hizmet verecek. Ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla fuar çevresindeki önemli noktalarda motorize ekipler görev yapacak; yolcu yoğunluğu olan hatlar ilave seferlerle beslenecek. Tüm hatlarda sefer saat bilgileri, eshot.gov.tr adresinden görülebiliyor.