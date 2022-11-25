Kocaeli’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle yapılmak istenen izinsiz yürüyüşte arbede yaşandı. Uyarıları dikkate almayıp dağılmayan eylemciler, çevik kuvvet ekiplerince durduruldu.

Kocaeli’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle yapılmak istenen izinsiz yürüyüşte arbede yaşandı. Uyarıları dikkate almayıp dağılmayan eylemciler, çevik kuvvet ekiplerince durduruldu.

Kocaeli’deki kadın örgütleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle İzmit Yürüyüş Yolu’nda yürüyüş düzenleyip, Kent Meydanı’nda açıklama yapmak istedi. Yürüyüş, izinsiz olduğu gerekçesiyle emniyet güçleri tarafından durduruldu. Dağılmayan eylemciler ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı. Arbede esnasında çevik kalkanını yaran eylemciler, Yürüyüş Yolu’nda slogan atarak koşmaya başladı. Polis tarafından durdurulan eylemciler, kontrollü şekilde Kent Meydanı’na götürüldü. Meydanda açıklama yapan grup, halay çektikten sonra dağıldı.