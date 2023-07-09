Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 13 işçiyle izinsiz pamuk dikeni toplayan şahsa biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan 244 bin TL ceza kesildi.

Karakoçan ilçesine bağlı Hamzalı köyü kırsalında Hamzalı Köyü Dernek Başkanı Nurettin Tekbaş, öğlen saatlerinde toplanarak yol kenarına bırakılmış halde endemik bir tür olan pamuk dikeni bitkilerini gördü. Bunun üzerine Tekbaş, durumu jandarmaya bildirdi. Bitkilerin A.Y. idaresinde 13 işçi tarafından, izinsiz şekilde toplandığı tespit edildi. Toplanan bitkilerin kamyonlarla İzmir’e gönderileceği öğrenilirken, A.Y. ve 13 kişi hakkında yasal işlem yapılarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verildi. Gelen ekipler, A.Y.’ye biyoçeşitliliği tahrip etmek suçundan 244 bin TL para cezası uyguladı. Pamuk dikenleri de yetkililere teslim edildi.