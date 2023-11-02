Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde izinsiz kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde B.T., A.T., Ş.M. ve A.T. isimli şahıslar, izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada; hilti, hilti ucu, burç, çekiç, keser, boru anahtarı, balta, kürek, kazma, gaz maskesi ve benzin ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince B.T., A.T., Ş.M. ve A.T. gözaltına alındı.