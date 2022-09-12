Nevşehir’de izinsiz kapı yapan iki şahıs, kazı esnasında kullandıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı.

Nevşehir’de izinsiz kapı yapan iki şahıs, kazı esnasında kullandıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Nevşehir tarafından Kültür ve Tabiat Varlıklarına Dair Suçlar ile mücadele çerçevesinde, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında İzinsiz kazı yapan (2) şahıs, kazıda kullandıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı.

Şahıslar hakkında, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.