Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hacı köyünde define bulmak amacıyla kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipler; ev ve eklentilerde yaptığı aramada, 1 adet kripto para üretim cihazı, 1 adet anakart, 2 adet güç kaynağı, 8 adet ekran kartı, 1 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet dron, 2 adet el telsizi, 1 adet jeneratör, 1 adet 20 metre elektrik kablosu, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet hilti ucu ve 1 adet güvenlik kemeri ele geçirdi.

Sunop’un Türkeli ilçesinde bir kişi izinsiz kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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