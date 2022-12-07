Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, izinsiz kazı yapan şahısların ihbarını alan jandarma ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Burada kazı yapan A.S.K., A.İ.G., S.B., R.Y. ve O.Y. isimli 5 şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri kazı esnasında kullanılan 15 adet muhtelif kazı malzemelerine el koydu. Şüpheliler gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şahıs suçüstü yakalandı.

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