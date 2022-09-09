Operasyonda 4 adet kürek, 2 adet manivela, 3 adet kazma, 15 metre ip, kova, el arabası ve el feneri ele geçirildi.

Olay ilçeye bağlı Bağbaşı Köyü Softaoğlu mevkiinde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda yaptıkları çalışmalarda Ş.D. (67), F.C. (68) ve R.C.(67) isimli şahısları izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

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