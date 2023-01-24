İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İZGİM Kadın Girişimciler Merkezinde çocukların ara tatilini değerlendirmeleri amacıyla gerçekleştirilen atölye çalışmaları başladı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İZGİM Kadın Girişimciler Merkezinde çocukların ara tatilini değerlendirmeleri amacıyla gerçekleştirilen atölye çalışmaları başladı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İZGİM Kadın Girişimciler Merkezinde çocuklara yönelik faaliyetler devam ediyor. Bu çerçevede İZGİM, okulların ara tatile girdiği dönemde ilk ve ortaokul öğrencilerini misafir etmeye başladı. Bugün itibariyle başlayan ve 3 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek olan atölye çalışmasında çocuklar, Tokat baskı, keçe, mozaik, seramik, takı tasarımı, makrome ve hediyelik obje konulu atölyelere katılarak, kendi el emeği ürünlerini üretip yeni deneyimler kazanacak ve keyifli zaman geçirme fırsatı yakalayacak.