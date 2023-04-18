İZENERJİ’de süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine işçiler bugün yarım günlük iş bıraktı, ardından sendika yetkilileri ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ve şirket yetkilileri yeniden masaya oturdu. 5 saat süren toplantı sonucunda maddeler üzerinde uzlaşıldı ancak yüzde 51’lik zam teklifi, sendika tarafından kabul edilmedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ A.Ş.’de örgütlü Genel-İş İzmir 2 ve 9 No’lu Şubeler ile belediye bürokratları ve SODEMSEN arasındaki toplu iş sözleşme görüşmelerinde tıkanma yaşanmıştı. Yaklaşık 10 bin işçiyi kapsayan sözleşmede, daha önce yüzde 40 olan zam önerisi yüzde 45’e çekildi. Ancak bu teklif de sendika tarafından kabul edilmedi ve işçiler bugün yarım gün iş bıraktı. İş bırakma kararının ardından işveren temsilcileri, sendika temsilcilerini görüşmeye çağırdı. Sendika, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, SODEMSEN ve şirket yetkilileriyle masaya oturdu. Kültürpark Basmane Kapısı önünde toplanan çok sayıda işçi, taleplerini sıralamak için eylem yaptı. Yaklaşık 5 saat süren görüşmede, toplu iş sözleşmesinde yer alan maddelerin tamamında uzlaşma sağlandı. Fakat yüzde 51’lik zam teklifi sendika tarafından kabul görmedi. Sendika yönetiminin yapacağı toplantının ardından işçilerin yarın da iş bırakma eylemi yapıp yapmayacaklarına karar verilecek.