İZENERJİ’de devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine yaklaşık 10 bin işçi yarım gün iş bıraktı. Çok sayıda işçi toplanıp eylem yaparken, işveren tarafından görüşme daveti geldi. Sendika temsilcileri, yetkililerle yeniden masaya oturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ A.Ş.’de örgütlü Genel-İş İzmir 2 ve 9 No’lu şubeler ile belediye bürokratları ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasındaki toplu iş sözleşme görüşmeleri tıkandı. 10 binin üzerinde işçiyi kapsayan sözleşmede, daha önce yüzde 40 olan zam önerisi yüzde 45’e çekildi. Bu teklif sendika tarafından kabul edilmeyince işçiler yarım gün iş bıraktı. Basmane Meydanı’nda toplanarak eylem yapan işçiler, “Sadaka değil toplu sözleşme”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, "Eşit işe eşit ücret" sloganları attı. Eylem sürerken işveren cephesi, sendika temsilcilerini görüşmeye çağırdı. Sendika, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, SODEMSEN ve şirket yetkilileriyle yeniden masaya oturdu. Toplantıya katılmadan önce işçilere açıklama yapan Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül ve 9 No’lu Şube Başkanı Sedat Kenar, “Yüzde 45 teklif üzerine yarım gün iş bırakarak buraya geldik. Teklifi kabul etmediğimizi belirttik. 2 saat önce çağrı geldi saat 13.00’da Genel Sekreter Barış Karcı, SODEMSEN ve şirket genel müdürleriyle bir araya geleceğiz. Eğer görüşmede işçinin mutlu olmayacağı teklif gelmezse bu eylemimiz yarın da devam edecek. Huzurunuza gelip teklifi hep birlikte değerlendireceğiz” dedi.