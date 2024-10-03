İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 4 yeni anaokulu daha açarak okul sayısını 18’e yükseltti. Toplam bin 168 öğrenci, Kiraz’dan Dikili’ye İzmir genelindeki toplam 18 anaokulunda eğitim görmeye başladı.

İzmir’in pek çok bölgesinde 18-72 ay arası çocuklara yönelik eğitim veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında okul sayısını 14’ten 18’e yükseltti. Bu kapsamda Buca Evka 1, Gaziemir, Bornova İnönü ve Çiğli Egekent’e 4 yeni okul açıldı. Toplam bin 168 öğrenci; İzmir genelindeki 18 anaokulunda bilişsel, duygusal, motor, dil ve öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin yanı sıra robotik kodlama, İngilizce, görsel sanatlar ve jimnastik gibi branş dersleri de alıyor.

Güvenilir, hijyenik, sağlıklı ortam

İZELMAN AŞ Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan Gürsel, “İZELMAN Anaokulları olarak Buca Evka 1, Gaziemir, Bornova İnönü ve Çiğli Egekent olmak üzere bünyemize 4 yeni okulu kazandırarak toplam 18 okulumuzla yeni döneme başladık. 18-72 ay arası çocuklarımıza, okul öncesi eğitim veriyoruz. Ön kaydı alınan çocuklarımızı, kontenjan oldukça okullarımıza almaya devam ediyoruz. İZELMAN Anaokulları olarak uzun yıllardır hizmet veriyoruz. Ekonomik koşullarda çocuklarımızın eğitime ulaşması için çalışıyoruz. Güvenilir, hijyenik, sağlıklı ortamlar, çocuklarımız için olmazsa olmazımız. İngilizce, robotik kodlama, görsel sanatlar, jimnastik gibi branş derslerle anaokullarımızda eğitim alan çocukların gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Eğitimin yanında psikososyal birimimiz de ebeveynler ve çocuklarla iletişim kurarak onlara destekte bulunuyor. Toplam bin 168 çocuğumuza kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

İZELMAN Anaokulları; Aliağa, Ataşehir, Balçova Selçuk Yaşar, Beydağ, Bornova, Bornova İnönü, Buca Evka-1, Buca Fevziye-İsmail Topcan, Dikili, Egekent, Evka-2 Sabiha Gökçen, Evka-4 Yeşiltepe, Gaziemir Adnan Oğuz Akyarlı, Girne Latife Hanım, Görece, Güzelyalı Nene Hatun, Kiraz ve Torbalı Üstün Kreş ve Anaokulu Eğitim Merkezi olmak üzere 18 okulda hizmet veriyor.