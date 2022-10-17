İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi çerçevesinde Manisa’ya gelen heyet Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi çerçevesinde Manisa’ya gelen heyet Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan İZDES projesi çerçevesinde Manisa’ya gelen Vali-Mülkiye Başmüfettişi Fahri Meral ve beraberindeki heyet, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti. Vali-Mülkiye Başmüfettişi Fahri Meral’e Daire Başkanı Suna Üstüner ve İçişleri Uzmanı Eyüp Emre Opan’da eşlik etti.

Ziyarette, İçişleri Bakanlığı’na bağlı kuruluşların ve taşra teşkilatlarının kurumsal yapılarının, yürüttükleri faaliyetlerin ve karşılaştıkları sorunların yerinde görülmesi, raporlanması, vatandaşlarımızın hizmet noktasında beklenti ve taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde karşılık vermek ve merkez teşkilatıyla bağlarının güçlendirilmesi amacıyla uygulamaya geçen İZDES Projesi çerçevesinde yapılacak olan çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Karadeniz, ziyaret sebebiyle Vali-Mülkiye Başmüfettişi Fahri Meral ve beraberindeki heyete teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.