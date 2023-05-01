Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bilim Köyü, ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Bilim Köyü’nün ilk konukları izciler oldu. Serik ilçesi Boğazkent “Kuş Cenneti” bölgesinde “Kuş Halkalama Kampı”na katılan izciler kuşlarla ilgili pek çok bilgiyi de öğrenme şansı buldu.

Başkan Muhittin Böcek’in seçim vaatleri arasında yer alan Bilim Köyü Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirildi. Serik Boğazkent’te bulunan ve atıl olan kamp alanı yeniden düzenlenerek Bilim Köyü haline getirildi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Türker Ahmet Özay, yatak kapasitesi 20’den 50’ye çıkarılan alanın çocuk ve geçlerin bilimsel çalışmalar ile ilgili faaliyetler yapabileceği bir kamp alanı haline getirildiğini söyledi. Bilim Köyü’nün ilk etkinliği ise izcilere yönelik kuş halkalama kampı oldu.

Halkalama eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kuş Halkalama Kampı”nda izci öğrencilere kuş halkama ile ilgili eğitim verildi. Halkalama eğitiminde; tür teşhisi, cinsiyet tayini, kanat uzunluğu ölçümü, ağırlık ölçümü ve kuşların göç yönleri hakkında bilgiler edinilebileceği anlatıldı. Eğitime katılan izci öğrenciler halkaladıkları kuşları doğal ortamlarına bıraktı.

Kuşları yakından tanıdılar

Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kuş halkalama kampında eğitim veren Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Karaardıç, uzun yıllardır yaptıkları çalışmalar neticesinde Boğazkent’in kuşlar açısından çok önemli bir konaklama alanı olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Kuşların göç dinamikleri ile ilgili bilgiler elde edebilmek amacıyla 2016 yılından bu yana Boğazkent Uygulamalı Çevre Eğitimi Kuş Halkalama istasyonunu kurduklarını anlatan Karaardıç, “Kuş göçlerini ve uyguladığımız halkalama metodunun ne olduğunu, kuşları nasıl yakaladığımızı, biyolojik çeşitlilik başta olmak üzere doğayı korumanın önemini anlatmak amacıyla çocuklara yönelik böyle bir etkililik planladık ve gerçekleştirdik” dedi.

Bilim köyünde kamplar devam edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, Bilim Köyü’nde eğitimlerin devam edeceğini belirterek, “Çocukların bilimsel süreç becerilerinin gelişmesi, bilimsel faaliyetlerde bulunma potansiyelleri ile doğrudan ilgili olduğu için Bilim Köyü’nde Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri alanlarında çeşitli kamplar ve eğitimler gerçekleştireceğiz. Buradaki ilk faaliyetimiz izcilerimizin katılımı ile kuş halkalama kampı oldu” diye konuştu.

İzciler mutlu

Bilim Köyü kampında düzenlenen etkinliğe katılan izcilerden Ayşe Ayaz ise güzel ve eğlenceli zaman geçirdiklerini söyledi. Kampta kuş halkalama eğitimine gittiklerini, yeni bilgiler edindiklerini ve hiç görmedikleri kuşları gördüklerini söyleyen Ayaz, “Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum. İzciler için sadece bu etkinliği değil birçok etkinlik düzenledi. Bu etkinliklerin de bizlere çok katkısı oldu” dedi.