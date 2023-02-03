Türkiye İzcilik Federasyonuna bağlı Ankara Alfa Gençlik ve Spor Kulübü üyeleri, ’uzun süreli kış izci kampı’ faaliyetleri çerçevesinde, Mersin Orman Fidanlık Müdürlüğü Yerleşkesinde kamp yaptı.
Kamp alanında genç izcilere ormancılık faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılırken, izcilerle birlikte fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Mersin Fidanlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Mersin İzci Kulübü Başkanı Mehmet Beşir Yavuz, Ankara Alfa Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Köşker ve izciler katıldı.
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