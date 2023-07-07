İzmir’in Konak ilçesinde banliyö trenine binmek için yürüyen merdivene binen yaşlı adam, merdiven boşluğuna düştü. Yaralandığı öğrenilen kişi, kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 13.00 sıralarında İZBAN Kemer istasyonunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 70 yaşlarındaki bir kişi, yürüyen merdivenle perona çıkarken bir anda dengesini kaybedip düştü. Yürüyen merdivenlerin kenarında bulunan boşluğa düşen adamı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düştüğü merdiven boşluğundan çıkartılan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.