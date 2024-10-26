İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım araçlarına QR kodla binişi sağlayan Dijital İzmirim Kart uygulaması, 28 Ekim tarihi itibariyle İZBAN’da da kullanılabilecek. İzmirliler bu hizmet sayesinde fiziksel kart taşımadan tüm toplu ulaşım araçlarında Dijital İzmirim Kart ile yolculuk yapabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ önemli bir çalışmayı daha hizmete sundu. ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, metro ve tramvay araçlarında yolculuk yapmak için QR kodla biniş sağlayan Dijital İzmirim Kart uygulaması 28 Ekim tarihi itibariyle İZBAN’da da geçerli olacak. Bu sayede fiziksel olarak kart taşımaya gerek kalmayacak ve İzmirim Kart mobil uygulaması üzerinden oluşturulacak Dijital İzmirim Kart ile İZBAN’da da yolculuk yapılabilecek.

İzmirim Kart avantajları dijitalde de devam edecek

Ücretsiz kullanılan Dijital İzmirim Kart’ta, fiziki İzmirim Kart ile aynı sistem işleyecek. Yurttaşlar dijital olarak bakiye yükleyebilecek, bakiye sorgulaması yapabilecek ve QR kod ile geçiş yaparak toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek. İadeler için de fiziki İzmirim Kart’ın okutulduğu cihazlardan yararlanılacak. Mobil İzmirim Kart’taki QR kod, cihaza okutularak iadeler alınabilecek. Tüm kişiselleştirilmiş kart sahipleri Dijital İzmirim Kart oluşturabilecek. Dijital İzmirim Kart kullanıcıları aktarma, indirimli biniş, ‘Gittiğin Kadar Öde’, Halk Taşıt gibi fiziki kart avantajlarından yararlanabilecek. Tam, öğrenci, öğretmen, 60 yaş, 65 yaş olmak üzere beş farklı biniş tipinde Dijital İzmirim Kart oluşturabilecek. Dijital İzmirim Kart’a dahil olan İZBAN’a kredi kartı ile biniş için de çalışmalar devam ediyor.