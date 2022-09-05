Mersin'de Eğitim alanında yaptığı yatırmlar ve elde ettiği başarılar ile kendinden sıkkça söz ettiren İz Eğitim Kurumu , büyümeye devam ediyor.

Mersin'de Eğitim alanında yaptığı yatırmlar ve elde ettiği başarılar ile kendinden sıkkça söz ettiren İz Eğitim Kurumu , büyümeye devam ediyor.

Her geçen gün büyüyen İz Eğitim Kurumu , Mersin Yenişehir İlçesi İl Emniyet Müdürlüğü karşısında bünyesine yeni katılan İz Anaokul , İlkokul ve Ortaokulları törenle Eğitim Öğretime başladı.

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet , Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz , Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek , Yenişehir Belediye Başkanı Yardımcısı Cafer Karabulut , Eğitim camiasından Yöneticiler ve velilerin katıldığı törende konuşan İz Eğitim Kurumu Kurucu Ortaklarından Halil İbrahim Kütük , '' İz Bırakacak Yaklaşımlarla Eğitim-Öğretim hayatımıza bir an bile olsa hız kesmeden tam gaz devam ediyoruz..Bu özel günümüz’de açlılışımıza katılıp bizi onurlandıran ; Sayın Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet'e , Sayın Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a , Sayın Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Cafer Karabulut'a , Önceki Dönem Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna' ya , MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan'a ve bizi yanlız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkürlerimizi sunarız '' dedi.