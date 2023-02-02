Sektörünün güçlü markalarından bp Türkiye, yeni dönem iletişim çalışmalarını İz İletişim’le sürdürecek.

Sektörünün güçlü markalarından bp Türkiye, yeni dönem iletişim çalışmalarını İz İletişim’le sürdürecek.

Sektörde 12 yılı geride bırakan İz İletişim, daha önce de birlikte çalıştığı bp Türkiye’yi yeniden müşteri portföyüne ekledi. Şirket, iş birliği kapsamında markaya lider iletişimi, stratejik iletişim, medya ilişkileri, gündem yönetimi, kriz iletişimi alanlarında danışmanlık hizmeti verecek.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden birine danışmanlık vermekten heyecan duyduklarını belirten İz İletişim Genel Müdürü Aslı Öztürk, “Enerji devi şirketlerden bp Türkiye ile müşteri portföyümüze enerji kattık. Sektördeki bilgi birikimimiz ve tecrübemizle markanın iletişim çalışmalarında fark oluşturacağız. Enerji sektörünün gündem belirlediği bir dönemde sektörün büyük oyuncularından biriyle çalışmak bizi de sürekli olarak canlı tutacak” dedi.

İş dünyasının önde gelen kurumlarına hizmet veren şirketin portföyünde Turkcell, Turkcell grup şirketleri, Oyak ve tüm grup şirketleri, Castrol, Getir, Mercedes-Benz, Red Bull, Vestel, Eczacıbaşı, Akkök Holding, Kibar Holding, Aras Kargo, Deloitte, Panasonic, Siemens Healthineers, Kellogg Türkiye gibi markalar yer alıyor.