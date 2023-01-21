İzmir’de 21 Ocak 2016 yılında kurulan İz Gazete, 7. yaşını düzenlediği törenle kutladı.

İzmir’de 21 Ocak 2016 yılında kurulan İz Gazete, 7. yaşını düzenlediği törenle kutladı.

21 Ocak 2016 yılında İzmir’de kurulan İz Gazete, 7. yaşını Ahmed Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle kutladı. Törenin sunuculuğunu gazeteci Özlem Gürses yaparken, İzmir’in toplumsal değerlerine güncel bir hafıza olmak amacıyla İz Gazete tarafından başlatılan ‘İz Bırakanlar Ödülleri’ törende sahiplerini buldu. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi ve Köy-Koop İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Belediye Başkanları, sendikacılar ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Kutlama, ödül töreninin ardından Metin Uca’nın ‘Bunu mu Demek İstedim’ isimli tarihi komedi oyunuyla devam etti.