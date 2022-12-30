Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri ’Tefsire Adanmış Ömürler’ konulu panel ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri ’Tefsire Adanmış Ömürler’ konulu panel ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen aralık ayı kültür sanat etkinlikleri, ‘Tefsire Adanmış Ömürler’ konulu panel ile devam etti. Panelde, 1887’den günümüze kadar gelen ve eserleriyle geleceğe ışık tutan 37 müfessirin biyografisi ele alındı. Yaşadıkları dönemden birçok zorlukla mücadele ederek ömrünü tefsir ilmine adayan alimlerden kesitlerin sunulduğu program, dinleyiciler tarafından ilgi gördü. Üsküdarlı Ali Efendi’nin Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Serdivan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonunda yapılan çekilişle 40 katılımcıya kitap hediye edildi.