UŞAK (İHA) – Uşak Ertuğrul Gazi İmam Hatip lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmenleri tarafından kurulan ve 20 öğrenciden oluşan ‘İyilik Timleri, hasta, yaşlı ziyaretleri gerçekleştiriyor. Pazaryerlerinde üşüyen esnafa çay dağıtıyor., cami temizliği yapıyor ve ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi her türlü desteği sağlıyor.

UŞAK (İHA) – Uşak Ertuğrul Gazi İmam Hatip lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmenleri tarafından kurulan ve 20 öğrenciden oluşan ‘İyilik Timleri, hasta, yaşlı ziyaretleri gerçekleştiriyor. Pazaryerlerinde üşüyen esnafa çay dağıtıyor., cami temizliği yapıyor ve ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi her türlü desteği sağlıyor.

Okulun orta kısmından 10, lise kısmından 10 öğrenci olmak üzere 8 ay önce bir grup öğretmen tarafından kurulan İyilik Timlerinin bir grubu 5 ila 8 öğrenciden oluşuyor.

İyilik Timi Ortaokul bölümü öğrencileri, son olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi bölümünü boyadı. Burada renkli duvar boyama çalışmaları yaparak ve çocuk dostu ortamlar oluşturarak uzun süreli tedavi gören çocukların hastane ortamlarına renk kattılar. Küçük hediyeleri ile de çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturdular.

Ertuğrul Gazi İmam Hatip lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ‘İyilik Timleri’; cami ve okul mescidinin temizliği, şehit ailesi ve kabir ziyaretleri, huzur evi ve Çocuk sevgi evleri, hastane ve yaşlı ziyaretleri, hastane, yaşlı ve hasta ziyareti, İhtiyaç sahibi ailelerin ziyaret edilmesi, pazar yerinde yaşlılara yardım edilmesi, yaşlı ve kimsesizlere yardım etmek, çiçek, fidan dikimi, çevre temizliğine katkı sağlanması, okuma etkinliği, yardım organizasyonları tertip etmek, kandil ve özel günlerde farkındalık oluşturmak, kendi tarih, kültür ve geleneklerimiz üzerinde farkındalık oluşturmak gibi pek çok hayır işine imza attı.

İyilik Timi, bundan 8 ay önce, Okul Müdür Yardımcısı Yücel Kök’ün koordinasyonunda öğretmenler: Şule Ercan, Esra Kâhya, Süleyman Yılmaz, Recep Kemal Güngör, Zekiye Topal ve Fatih Demir’in girişimleri ile kuruldu. İlk hayrını da Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolileri dağıtarak işledi.

Öğrencilerin topluma faydalı bireyler olması ve kötü alışkanlıklardan uzak durması için hayata geçirildiğini belirten projenin sorumlularından Matematik Öğretmeni Esra Kahya, “Yaptığınız iyilikle başkalarının gönül dünyasına dokunup onların mutluluğuna tanık olmanın ve onların hissettiği mutluluğun hazzından daha çoğunu sizin yaşamanız sizi sürekli bir iyilik faaliyetine yönlendiriyor. İyilik Timi olarak yaklaşık 8 ay önce başlattığımız bu süreç her geçen gün çalışma azmi ve heyecanı artan Tim üyelerimizin etkinlikleriyle hız kesmeden devam ediyor” dedi.