Deprem bölgesine yardım malzemeleri götüren İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyesi Dilay Ceviz (33), dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Ceviz için memleketi İzmir’de gözyaşları içerisinde cenaze töreni düzenlendi.

Deprem bölgesine yardım malzemeleri götüren İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyesi Dilay Ceviz (33), dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Ceviz için memleketi İzmir’de gözyaşları içerisinde cenaze töreni düzenlendi.

İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleriyle birlikte topladıkları yardım malzemelerini 4 araca yükleyip Kahramanmaraş’taki afetzedelere ulaştırmak üzere geçen cumartesi akşamı arkadaşları ile İzmir’den yola çıkan Dilay Ceviz, dün İzmir’e dönüş yolunda Uşak’ta tarlaya yuvarlanan kamyonette hayatını kaybetti. Araçta bulunan 2 arkadaşı Serhat K. (45) ve Mustafa S. (39) ise yaralandı. Dilay Ceviz için Bornova ilçesinde bulunan Yıldırım Beyazıt Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Bir yemek dükkanını işleten Ceviz’in yakınları, cenaze töreninde gözyaşı döktü. Genç kadının cenazesi, Işıkkent Mezarlığına defnedilecek.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Dün öğle saatlerinde Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Serhat K. (45) kontrolündeki 10 BF 884 plakalı kamyonet, sürücüsünün henüz belirlenmeyen sebepten dolayı direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp tarlaya uçmuştu. Kazada İzmirli Dilay hayatını kaybederken, arkadaşları Serhat K. ile Mustafa S. ise yaralanmıştı. Öte yandan İzmirli Dilay’ın son görüntüleri de ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Dilay’ın afetzedeler için toplanan yardım malzemelerinin kamyonete yüklendiği esnada arkadaşlarına yardım ettiği görülüyor.