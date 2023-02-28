İzmir Kemalpaşa’daki bir giyim mağazası sahibi tüm kışlık ürünlerini deprem bölgesine yolladı, elinde sadece yazlık ürünler kaldığı için dükkana bir süreliğine kilit vurdu. Genç esnaf, ardından deprem bölgesine giderek enkaz alanına koştu.

İzmir Kemalpaşa’daki bir giyim mağazası sahibi tüm kışlık ürünlerini deprem bölgesine yolladı, elinde sadece yazlık ürünler kaldığı için dükkana bir süreliğine kilit vurdu. Genç esnaf, ardından deprem bölgesine giderek enkaz alanına koştu.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir giyim mağazasını ağabeyi Onur Orhan ile birlikte işleten 21 yaşındaki Nezircan Orhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede ihtiyaç duyulan kışlık kıyafetleri temin etmek için adeta vitrini boşalttı. Dükkandaki kışlık giysileri toplayarak deprem bölgesine yollayan Orhan kardeşler, mağazada sadece yazlık kıyafetler kalınca yaz ayına kadar kepenk kapattı. Aynı zamanda inşaat ustalığı yapan Nezircan Orhan, depremin ikinci günü Hatay’a giderek enkazdan 9 kişinin canlı kurtarılmasını sağladı.

Esnafa örnek oldular

Nezircan Orhan, "Depremden sonra elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Ağabeyimle işlettiğimiz mağazada bulunan kışlık ürünleri deprem bölgesine yolladık. Mağazada bulunan ceket, atkı, mont gibi kışlık giyecekleri yardım toplama merkezine ulaştırdık. Şu anda mağazada kışlık ürün kalmadı. Yazlık giysileri askılara asıp dükkanı kapattık. Mağazayı yazın yeniden açacağız. Diğer esnaf kardeşlerimize de örnek olduk. Birçoğu bizden sonra deprem bölgesine destekte bulundu. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. İnşaat ustası olduğum için depremin ikinci günü Hatay’a giderek enkaz alanında da destek olmaya çalıştım. 3 gün orada kaldım. Ekip olarak enkazdan 9 kişiyi sağ çıkardık. O insanları canlı gördüğümüzde hep beraber ağlamaya başladık. Orada gördüklerimi unutmayacağım" dedi.