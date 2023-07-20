Elazığ Belediyesi tarafından Hicret Mahallesi’nde hizmete sunulan İyilik Evinde eğitim gören minik öğrenciler Elazığ Belediyesi tarafından Harput’ta hizmete sunulan müzeleri gezdi.

İlk olarak Basın Müzesini gezen minikler Basın Müzesindeki baskı kalıpları, matbaa, haberleşme araçları, gazete ve dergileri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Daha sonra cam seyir terasını, Hoca Hasan Hamamını gezen minikler son olarak ve Musiki Müzesini ziyaret etti. Gezi programı İyilik Evinde eğitim gören öğrencilerin proje alanlarında hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Eğitmenlerden Başkan Şerifoğulları’na teşekkür

Hayata geçirilen müzeleri çok beğendiklerini ifade eden eğitmenler Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Eğitmenler, ’’Bugün Şahin Başkanımızın bize sunduğu imkan ile Harput’ta Elazığ Belediyesi tarafından hayata gerilen proje alanlarını öğrencilerimizle gezdik. İlk olarak Basın Müzesini gezdik. Sonra cam seyir terasını ve diğer proje alanlarını gezdik. Başkanımıza bize sunduğu bu imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz bu projeleri çok sevdiler. Sevdikleri gözlerindeki ışıktan anlaşılıyor’’ dedi.